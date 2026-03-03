Meine smarte Devisenplattform.

Profitieren Sie von den besten Wechselkursen der Schweiz. Bis zu
Entwickelt speziell für KMUs.
Unser Währungsrechner
Bis zu 84% günstiger.
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im Vergleich zum aktuellen Bankenkurs.
und ohne Fixkosten.
So einfach fixieren Sie unseren Wechselkurs:
Melden sie sich kostenlos bei uns an, geben Sie Ihren gewünschten Betrag und Währung ein, ab diesem Zeitpunkt ist der Wechselkurs fixiert. Und Sie wissen genau, welchen Gegenwert Sie von uns erhalten. Garantiert ohne versteckte Gebühren.Kostenlos Anmelden
Oft sparen Sie noch wesentlich mehr.
Wollen Sie wissen, wieviel genau? Dann vergleichen Sie unseren Wechselkurs mit dem Ihrer Hausbank. Bitte beachten Sie dabei:
Zeitpunkt: Wechselkurse schwanken ständig. Vergleichen Sie deshalb Kurse zum gleichen Zeitpunkt.
Kursart: Es ist wichtig, zwischen Kauf- oder Verkaufskursen und fiktiven Mittelkursen zu unterscheiden. Nur reale An- oder Verkaufskurse geben den tatsächlichen Preis Ihrer Transaktion an.
Unsere Pricing ist garantiert ohne versteckte Gebühren und ohne Fixkosten.
Unser Währungsrechner zeigt Ihnen den exakten Betrag, den Sie ausbezahlt bekommen. Ihr Vorteil: Sie wissen sofort, was Sie für Ihr Geld bekommen – und dabei bleibt es auch.
Wie ist das möglich?
Dadurch, dass wir Devisengeschäfte bündeln, wechseln Sie bei uns zu denselben Konditionen wie Grossunternehmen. So erhalten Sie einen wesentlich besseren Wechselkurs als den aktuellen Bankenkurs – und sparen mit uns bis zu 84% Wechselkurskosten.Jetzt ausprobieren
Für Ihre Planungssicherheit.
So einfach vermeiden Sie Verluste durch Wechselkurs-Schwankungen.
Wie ist das möglich?
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Ihr Geld ist sicher – jederzeit und garantiert. Denn wir wickeln alle Transaktionen im internationalen Zahlungsverkehr und im Devisenhandel über die UBS und die Zürcher Kantonalbank ab.
Wir sind Mitglied der SRO PolyReg. Somit unterliegen alle unsere Prozesse strengsten Sicherheitsrichtlinien. Die SRO PolyReg steht unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.
Melden Sie sich kostenlos bei uns an, geben Sie Betrag und Währung ein. Der Wechselkurs ist ab diesem Zeitpunkt für Sie fixiert. Sie wissen sofort genau, welchen Gegenwert Sie erhalten. Garantiert ohne versteckte Gebühren.
Überweisen Sie den Betrag via E-Banking an uns.
Sobald Sie Ihre Überweisung getätigt haben, wechseln wir Ihr Geld und überweisen es auf Ihr Konto (z.B. Ihr Euro-Konto) oder auf ein beliebiges Konto weltweit. Innerhalb weniger Stunden ist Ihr Geld vor Ort – zu dem Kurs, den Sie zu Beginn fixiert haben.
Seit 1999 ist unser Familienunternehmen zuverlässiger Partner von zigtausend KMU – als Spezialist für Geldwechsel in der Schweiz und internationalen Zahlungsverkehr. Profitieren auch Sie von unserer Erfahrung.
Geld wechseln mit nur einem Klick. Zu den besten Bedingungen schweizweit.
Ohne Spesen und ohne Fixkosten.
Und für den gesamten internationalen Zahlungsverkehr.
Selbstverständlich, Sie können über unsere Plattform umweglos Direktzahlungen an Ihre Lieferanten/Kreditoren in Auftrag geben.
Beim Devisentermingeschäft wird schon heute der Wechselkurs für einen späteren Zeitpunkt fixiert. Sie erhalten damit eine sichere Kalkulationsbasis für künftige Fremdwährungseinnahmen oder -ausgaben.
Testen Sie die Konditionen mit unserem Währungsrechner für das Termingeschäft. Dieser zeigt Ihnen sofort an, zu welchem Kurs Sie Ihr Geld wechseln und welchen Gegenwert Sie erhalten.
Sie können einen Kurs bis zu einem Jahr lang für sich fixieren – so haben Sie maximale Kalkulationssicherheit gegen Währungsschwankungen.
Für die unverbindliche Aktivierung dieses Produkts erreichen Sie uns unter 061 406 97 97 oder schreiben Sie uns an team@wechselstube.ch.
Drucken Sie die Anmeldungsunterlagen, die nach der Online-Registrierung angezeigt werden, aus und senden Sie uns diese rechtsgültig unterzeichnet per Post zu. Sobald wir Ihre Post erhalten haben, nehmen wir telefonisch mit Ihnen Kontakt auf.
Aus vielen Kleinbeträgen generieren wir ein grosses Volumen und können somit die Devisen am offiziellen Devisenmarkt zu noch günstigeren Bedingungen erwerben. Dank vollautomatisierter Arbeitsprozesse sparen wir erheblich Kosten.
Generell gilt: Je schneller Ihre Überweisung bei uns eintrifft, desto schneller können wir die Gegenzahlung ausführen. Werden Ihre Gelder bei uns noch vor Clearing-Schluss um 12.00 Uhr gutgeschrieben, können wir die Gegenzahlung mit Valuta gleichentags vornehmen.
wechselstube.ch ist ein Schweizer Familienunternehmen mit 20-jähriger Erfahrung im Bereich des kommerziellen Devisenwechsels und internationaler Geschäftszahlungen. Schon früh setzten wir auf das Internet, damit wir mit einem verhältnismässig kleinen Team viele Kunden bedienen können. Mit unserer Plattform haben wir den kommerziellen Devisenwechsel revolutioniert. Was früher ausschliesslich den Banken vorbehalten war, wird seit 1999 von uns zu günstigeren Wechselkurskonditionen angeboten. Wie Grosskunden bei der Bank können unsere Kunden ihr Wechselkursrisiko absichern und die Gelder an ihre Lieferanten ins Ausland überweisen.